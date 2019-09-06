0553 313 94 23

Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız futbolcu seçmeleri

29 Haziran 2019 tarihinde resmi açılışını yaparak, 4-18 yaş grubu arasında kız ve erkek öğrencilere Paris Saint-Germain tarafından hazırlanan antrenman programları ile futbol akademi eğitiminin yanı sıra, yabancı dil, beslenme doktoru, spor psikoloğu, spor pedagogu, TFF hakem eğitimleri de vererek Bursa’ya yeni bir soluk getiren Paris Saint-Germain Academy, hayallerini Bursa’dan Paris’e taşıyacak kız Neymarlarını arıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 11:39
Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız futbolcu seçmeleri

29 Haziran 2019 tarihinde resmi açılışını yaparak, 4-18 yaş grubu arasında kız ve erkek öğrencilere Paris Saint-Germain tarafından hazırlanan antrenman programları ile futbol akademi eğitiminin yanı sıra, yabancı dil, beslenme doktoru, spor psikoloğu, spor pedagogu, TFF hakem eğitimleri de vererek Bursa’ya yeni bir soluk getiren Paris Saint-Germain Academy, hayallerini Bursa’dan Paris’e taşıyacak kız Neymarlarını arıyor.


Kadınlar futbolunda dünyanın önde gelen kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain, erkek sporculara verdiği önem kadar kadın futbolculara da önem veriyor. Bu felsefe ile yola çıkan Paris Saint-Germain Türkiye’de yeni kabiliyeleri arıyor. Paris Saint-Germain’in resmi alt yapı akademisi olan Paris Saint-Germain Academy Bursa’da 4-18 yaş grubu kız çocukları için seçme düzenlemeye karar verdi.


Bursa’da kız Neymar’lar aranıyor


7 Eylül Cumartesi günü saat 11:00’de Nilüfer İhsaniye’de bulunan Asya Spor Merkezi’nde, Paris Saint-Germain Academy Bursa’nın düzenleyeceği ücretsiz kız futbolcu seçmeleriyle kız Neymarlarını arayacak.


Yapılacak seçmelerde takım içerisindeki iletişim ve futbol becerisine göre belirlenerek 10 sporcuya Paris Saint-Germain Academy Bursa’dan kayıt ücretlerinde burs kazanma fırsatı sunulacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi Açıldı
    1. Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi Açıldı
    2. Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi..
    3. Okçuluk İl Birinciliği’nden Spor A.Ş,..
    4. Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı..
    5. MEB’den yeni okul zili ve çocuk şarkısı
    6. Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı
    7. Kurtuluş coşkusuna avcılar ve..
    8. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    9. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    10. Moro İslami Kurtuluş Cephesi..
    11. Özel çocuklara yoga kursu
    12. Ekipler okul çevrelerinde temizlik..
    13. Yeni Zelanda’da yarım tona yakın..
    14. 1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç..
    15. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    16. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    17. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    18. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    19. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    20. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    21. Piyasalarda gün ortası
    22. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    23. "Belediye işi şov işi değildir"
    24. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    25. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    26. İkinci el kitap satarak, sokak..
    27. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    28. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    29. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    30. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim