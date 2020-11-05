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Dünya Paris, Bozkurtlar Hareketi’ni kapattı
Dünya

Paris, Bozkurtlar Hareketi’ni kapattı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in Bozkurtlar Hareketi’nin (Ülkücü dernek) kapatılması önerisi bakanlar kurulunda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 22:09:00 -
Paris, Bozkurtlar Hareketi’ni kapattı

Fransa Bakanlar Kurulu toplantısında Ülkü Ocakları’nın kapatılması ve faaliyetlerinin yasaklanması yönünde karar verildiği açıklandı. Karar, Fransa’daki Ermenilerin Türklere saldırmasının ardından karşılık veren gurbetçilerin elin kolunu bağlama amacıyla alındı. 3 gün önce İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘Lyon şehri yakınındaki Ermeni anıtının saldırıya uğramasının ardından hükümetin Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini yasaklayacağına’ dair açıklama yapmıştı. Saldırgan Ermenilere hiç değinmeyen Darmanin, daha önce Türkiye’de MHP ile bağlantılı hareketten “En hafif ifadesiyle özel olarak saldırgan bir gruptan bahsediyoruz” diye söz etmişti.

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