Paris, Bozkurtlar Hareketi’ni kapattı
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in Bozkurtlar Hareketi’nin (Ülkücü dernek) kapatılması önerisi bakanlar kurulunda kabul edildi.
Fransa Bakanlar Kurulu toplantısında Ülkü Ocakları’nın kapatılması ve faaliyetlerinin yasaklanması yönünde karar verildiği açıklandı. Karar, Fransa’daki Ermenilerin Türklere saldırmasının ardından karşılık veren gurbetçilerin elin kolunu bağlama amacıyla alındı. 3 gün önce İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘Lyon şehri yakınındaki Ermeni anıtının saldırıya uğramasının ardından hükümetin Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini yasaklayacağına’ dair açıklama yapmıştı. Saldırgan Ermenilere hiç değinmeyen Darmanin, daha önce Türkiye’de MHP ile bağlantılı hareketten “En hafif ifadesiyle özel olarak saldırgan bir gruptan bahsediyoruz” diye söz etmişti.