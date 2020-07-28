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Aktüel

Paris Adliyesinde zanlılara kötü muamele yapıldığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 17:11:15 -
Paris Adliyesinde zanlılara kötü muamele yapıldığı iddia edildi

PARİS (AA) - Paris Adliyesinin bodrum katındaki hücrelerde, polislerin, 1000'den fazla zanlıya iki yıl boyunca kötü muamele yapıp ırkçı hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Streetpress internet sitesinin haberine göre, söz konusu iddianın, bir polis memurunun itirafıyla ortaya çıktığı, bazı polislerin de zanlıların küçük elektronik eşyaları ve paralarını çaldığı öne sürüldü.

Fransız basınındaki haberlerde de olayla ilgili Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) şubat ayında yürüttüğü idari soruşturma kapsamında, bir polisin disiplin kuruluna sevk edileceği, 5 polisin cezalandırılacağı belirtildi.

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