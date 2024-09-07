Paris 2024'te altın madalya rekoru Türkiye’nin! 4 altın 10 gümüş ve 9 bronz

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, tarihi bir başarıya imza atarak oyunlar tarihindeki en fazla altın madalya sayısına ulaştı. 10. günde, Umut Ünlü'nün 50 metre serbestte para yüzme branşında kazandığı altın madalya ile Türkiye'nin toplam altın madalya sayısı 4 oldu. Bu başarı, Türkiye'nin daha önce Rio 2016'da elde ettiği 3 altın madalya rekorunu da geride bıraktı.

Diğer altın madalyalar, Golbol Kadın Milli Takımı, para tekvandoda Mahmut Bozteke ve para okçulukta Öznur Cüre'den geldi. Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şu ana kadar toplamda 4 altın, 10 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere 23 madalya kazandı. Oyunların bitmesine 2 gün kala Türkiye, madalya sıralamasında büyük bir başarı sergiliyor.