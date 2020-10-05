Paribu nedir? | Paribu; kripto para alış satış işlemleri yapılan bir kripto para borsasıdır. Peki, Paribu nasıl kullanılır?

Paribu üye ol

Kritpo para alış ve satış işlemi yapmak isteyenler paribu.com üzerinden işlem yapabiliyor. Paribu anasayfasına giriş yapıp ’Üye Ol’ kısmına üye olarak sisteme ücretsiz üye olabilirsiniz.

Paribu şifremi unuttum

Paribu üye şifrenizi unuttuysanız şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Bunun için hesabım kısmına tıklayın ve şifremi unuttum kısmına tıklayın.

Paribu kullanımı

Paribu’da hesap açıp işlem yapmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Paribu para alış ve satışı ile diğer işlemlerle ilgili olarak Paribu sitesine göz atabilirsiniz.

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Bitcoin nedir?

Kripto para | Bitcoin hiçbir resmi kuruluşla bağlantısı bulunmayan elektronik para birimidir. Kripto para şifrelenmiş dijital para birimidir.

Paribu destek

Paribu’da işlem yapanlar yaşadıkları sorunlar ya da akıllarına takılan konular hakkında destek hattından yardım alabilir. Paribu destek hattı için 0850 303 60 00 nolu telefonu arayabilirsiniz.

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Paribu indir

Paribu’ya üye olmak işlem yapabilmek için tarayıcının yanı sıra uygulamayı da kullanabilirsiniz. Paribu uygulamasını Play Store veya App Store’dan indirebilirsiniz.