Parçalı ay tutulması nedir? Ay tutulması nasıl gerçekleşir?

Ay tutulması için geri sayım başladı. Türkiye bu akşam 16 Temmuz akşamı parçalı ay tutulması için heyecanla bekliyor. Peki parçalı ay tutulması nasıl gerçekleşir? Parçalı ay tutulması nedir? İşte ayrıntılar...

Parçalı ay tutulması nedir?

Ay’ın bir kısmı Dünya’nın tam gölge konisinden geçer. Çıplak gözle tutulma rahatlıkla gözlenebilir.

Ay tutulması nedir?

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.

Parçalı ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

“Parçalı Ay Tutulması” tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Bu tutulma Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek.

Ay tutulması İnsanoğlunun Apollo 11 görevi kapsamında Ay'a ilk defa ayak bastığı tarih olan 16 Temmuz'da gerçekleşecek.