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Teknoloji Parayı veren düdüğü çaldı! BAE bunu yapan ilk Arap ülkesi oldu
Teknoloji

Parayı veren düdüğü çaldı! BAE bunu yapan ilk Arap ülkesi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars'a gönderdiği "Hope (Umut)" adı verilen uydu aracının başarıyla Mars yörüngesine yerleştiği açıklandı. BAE Mars'a uydu gönderen ilk Arap ülkesi olmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 21:41:00 -
Parayı veren düdüğü çaldı! BAE bunu yapan ilk Arap ülkesi oldu

Muhammed bin Reşid Uzay Merkezi’nden yapılan açıklamada uydunun yörüngeden merkeze sağlıklı sinyaller gönderebildiği ve yörüngeye başarılı şekilde ulaştığı ifade edildi.

BAE, ülkenin simgesi konumundaki Burç Halife gökdeleni önünde uydunun Mars yörüngesine ulaşmasını canlı yayınladı.

Japonya'nın Tanegaşima Uzay Merkezi'nden H-2A roketiyle Mars'a gönderilen 1,3 tonluk gözlem uydusu, hava durumu ve iklim değişikliği üzerinde çalışmalar yapacak.

BAE'nin Mars misyonu kapsamında geliştirdiği uydu, Temmuz 2020'de Japonya'dan fırlatılmıştı. Böylece BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi oldu.

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