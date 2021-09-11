Parayı cebinden çıkarıp gösterdi! "Bir fırtına geliyor, sistem patlamak üzere"

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TV5 ekranlarında yayınlanan ve Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğu ile Sunucu Emin Özalp tarafından gerçekleştirilen Gizli Dosya programıda küresel şirketler tarafından dünyanın nasıl sömürüldüğü gözler önüne serildi.

Dünya sömürü düzenini anlatan Hamza Yardımcıoğlu, vergilerin fazlalığından bahsederek vatandaşların ana paradan çok faiz ödediğini açıkladı.

Borca dayalı para sisteminde her basılan paradan faiz alındığı ve basıldıkça faiziyle borçlanıldığını aktaran Yardımcıoğlu, dünyadaki bu sistemin patlama noktasına geldiğini ifade etti.

Faiz düzeninin ve bankanın nasıl başladığını anlatan Hamza Yardımcıoğlu, her vatandaşın aslında faizle köleleştirildiğini vurguladı.

Devletin darphanede bastığını bozuk para 'Türkiye Cumhuriyeti' ifadesinin yazdığını vurgulayan Hamza Yardımcıoğlu, cebinden çıkardığı Merkez Bankası'nın bastığı kağıt parada "Türkiye Cumhuriyet" ifadesinin yazdığını belirtti.

Bu borca dayalı para sisteminin patlamak üzere olduğunu söyleyen Yardımcıoğlu, sistemin çökeceğini ve dijital para sisteminin getirileceğini ifade etti ve "Bir fırtına geliyor" dedi.