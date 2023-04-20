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Siyaset Parayı bastıran İYİ Parti'den aday oluyor!
Siyaset

Parayı bastıran İYİ Parti'den aday oluyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-20 09:33:00 -
Parayı bastıran İYİ Parti'den aday oluyor!

İYİ Parti kurucularından Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, 'Meral Akşener seçim gecesi istifa edebilir' iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti kurucularından Gazeteci-Yazar Vedat Yenerer, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, 'Meral Akşener seçim gecesi istifa edebilir' iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yenerer, geçtiğimiz günlerde Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini söylemişti. Sunucunun "Akşener seçim gecesi niye istifa etsin?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Yenerer, partiye FETÖ iltisaklı isimlerin doldurulduğunu ve bu isimlerin parayı basarak temayül yoklamalarında birinci olduğunu anlattı.

Akşener'in Afyonkarahisar'da düzenlenen çalıştay sonrasında çıkan kavgalar nedeniyle 'sözde' istifa ettiğini vurgulayan Yenerer, "Akşener'in geri geleceğini biliyorduk. Bugün de aynı şey yapılıyor, aynı şekilde birileri tarafından listeler değiştiriliyor. Bir bakıyoruz ki kazı kazan gibi kazıdıkça PKK'lılar FETÖ'ye yakın isimler çıkıyor. Herkes arkadaşlarını getirmiş, parayı basan temayülde birinci oldu." itirafında bulundu.

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