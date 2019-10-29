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Gündem

Parayı alan Şevval Sam, patronu İmamoğlu'nu böyle cilaladı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren şarkıcı Şevval Sam, ödülü Sultanahmet Meydanı'ndaki konserle aldı. Kulisinde İmamoğlu'nu gören Şevval Sam, "Başkan ya, bu ne yakışıklılık" dedi.

2019-10-29 13:04:00 - 2019-10-29 13:45:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen skandal konserlerle kutladı.

Konserlerde CHP yancısı Şevval Sam, Athena ve Fahir Atakoğlu sahne aldı.

Konser öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kulise giderek sahne alacak isimleri ziyaret etti.

İmamoğlu'nu cilaladı

Şarkıcı Şevval Sam, "Başkan ya.. Bu ne yakışıklılık. İnanılmaz! İşte bu.. Çok şıksınız." diyerek Ekrem İmamoğlu'na sarıldı.

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Yorumlar

Musa

Bu heryerde böyledir para yı alan patronunu cilalar sizin iktidarı ve sayın Cumhurbaşkanı nı cilaladığınız gibi
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hizipsavar

birisi bu ağustos böceklerine kışı hatırlatsın. mevsimler çabuk geçer. nereye kadar çal çal oyna.
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