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Aktüel

Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar mezun oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-01 11:21:27 -
Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar mezun oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubayların mezun olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, 6-24 Temmuz'da Su Altı Taarruz (SAT) Eğitim Merkezi Komutanlığındaki Statik Paraşüt Kursu'ndan başarıyla mezun oldu.

Kurs süresince helikopter ve uçaktan denize paraşüt atlayışı da icra edildi.

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