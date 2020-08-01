Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar mezun oldu
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubayların mezun olduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Paraşütlü Arama Kurtarma Timi'nde görev alacak sağlık sınıfı astsubaylar, 6-24 Temmuz'da Su Altı Taarruz (SAT) Eğitim Merkezi Komutanlığındaki Statik Paraşüt Kursu'ndan başarıyla mezun oldu.
Kurs süresince helikopter ve uçaktan denize paraşüt atlayışı da icra edildi.