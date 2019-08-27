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Paraşütler gökyüzünde süzülecek

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 10.

27 Ağustos 2019 Salı 12:00
Paraşütler gökyüzünde süzülecek

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 10.’su düzenlenen Turizm ve Havacılık Festivali hafta sonu gerçekleştirilecek.


31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Türkiye’nin birçok şehrinden yüzlerce yamaç paraşütçüsü katılacak. Sportif Havacılık Kulübü ile birlikte tertiplenen Turizm ve Havacılık Festivali, elverişli hava akımlarına sahip olan 420 metre yükseklikteki Erkızı Tepesi’nde yapılacak. Arka arkaya havalanan paraşütçüler, iki gün boyunca Mustafakemalpaşa semalarını renklendirecek.


Yamaç paraşütüyle yolcu olarak uçmak isteyenler bu yıl da tandem paraşütle (iki kişilik paraşüt) uçuş heyecanı yaşayabilecek. 10.’cu Havacılık ve Turizm Festivali’ne katılmak isteyen doğa ve sporseverler için belediye Adnan Menderes Meydanı’ndan araç kaldıracak.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:00
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