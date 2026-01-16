Parasıyla alamayan ülkeden dünyaya ihraç eden ülkeye... Türkiye'nin teknoloji ihracatı şahlandı! 112 milyar dolarlık devasa ticaret

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dünyada artan rekabet ve pek çok alanda ortaya çıkan teknolojik dönüşüm ihtiyacıyla ilgili olarak ülkemiz, ekonomimizin teknoloji düzeyini yükseltmek için büyük gayret sarf etmektedir. Bu alandaki gayretlerimizin bir sonucu olarak, 2025 yılında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, 2024 yılına kıyasla yüzde 10,8 artarak 112 milyar dolara ulaşmış ve toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 43,5'e çıkmıştır. Son 23 yılda sağlanan büyük başarıyı daha da geliştirmek için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Ülkemizde başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi (HAMLE) Programı, TCMB tarafından sağlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK), HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi programların ilerlemesi ve savunma sanayimizde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımlar sayesinde ülkemizin gerek orta-yüksek gerekse yüksek teknoloji payı önümüzdeki dönemde önemli ölçüde artacaktır" ifadelerine yer verildi.

DEVLET DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Mevcut teknolojik düzeyi daha da yükseltmek için sürekli yeni program ve projeler geliştirildiği belirtilerek, "Bu çerçevede, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren yüksek teknolojili üretim ile katma değerli ihracatımızı artırmak için tasarım, markalaşma, Turquality, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projelerine yönelik desteklerimiz kesintisiz sürmektedir. Ayrıca, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği (KTZ), Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği (Responsible Programı), fuar, pazara giriş ve ihracatın tabana yayılmasına yönelik desteklerimiz ile e-ihracat gibi ihracatın dijitalleşmesi araçlarımızla, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımıza yeni ufuklar açıyoruz" ifadelerine yer verildi.