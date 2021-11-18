Parasını altına yatıran mutlu! 18 günde yüzde 20 kâr!

TD Securities analistleri, önümüzdeki yıl yavaşlayan büyüme ve enflasyon tahmininde bulundular ve bu onlara göre piyasa fiyatlarının çok fazla şahin olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, küresel piyasalar enflasyon riskinden korunma yollarını ararken, altın fiyatlarının yine de yükselmeyi başardığını belirtiyorlar. Analistlere göre bu, temel tarafta bir yükseliş eğilimi gösteriyor.

Gram altının istikrarlı tırmanışı

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamalarıyla çarşamba gününü yüzde 3 civarında yükselişle kapatırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde sabah saatlerinde 10,96’yı görerek rekor tazeledi. Dolardaki rekor ve küresel altın fiyatlarındaki artışı takip eden gram altın zirvesini 650 liranın üzerine taşıdı.

Böylece Kasım ayının başında 550 TL civarında bulunan gram altın 18 günde yatırımcısına 100 TL kar ettirdi.

Önceki kapanışını 4 bin 160 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 4 bin 126 TL alış ve 4 bin 261 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise son kapanışını 1043 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Kasım itibariyle 1032 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1069 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

700 lira hedefi!

Dolar ve altın piyasaları ile ilgili öngörülerde bulunan Ekonomist Selçuk Geçer, gram altın fiyatı için çarpıcı bir tahminde bulundu. Geçer, Twitter’dan yaptığı açıklamasında, “Gram 700 hayırlı olsun...” dedi.

Ekonomist Geçer, yapmış olduğu bir diğer twitter paylaşımında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB)18 ekim tarihinde Para Politikası Kurulu toplantısına dikkat Çekerek, “Merkez Bankası 100 baz indirir diyenler yine çok şaşıracak” ifadelerini kullandı.