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"Paranoya" nedir?

Geçmiş yıllarda delirme ve kuruntu, evham bu durumu ifade etmek için kullanılmaktaydı. Yani paranoya akıl hastalığı.. Ama asla hastanın hasta olduğunu kabul etmediği türden bir hastalık!

22 Kasım 2018 Perşembe 17:40
"Paranoya" nedir?

Paranoya kimi zaman şizofreni ve çeşitli psikolojik hastalıklarla bir arada olabiliyor.

Abartılı gurur, bencillik, sürekli kuşku ve güvensizlik ile kendini gösteren paranoya, aynı zamanda akıl hastalığının diğer ismi olan "hezeyan bozukluğu" olarak da tanımlanmaktadır. Hezeyan bozukluğuna sahip kişiler kimseye güvenmez, çeşitli senaryolar yazar, insanların her hareketinden bir anlam çıkarır, kimseye güvenmez ve sürekli kendisine bir komplo kurulduğunu düşünürler.

HABERİ BİLE YOK!

Günümüzde birçok kişi paranoya hastası olduğundan habersiz bir şekilde yaşamakta..

Paranoya hastası olduğunun farkında olmayan kişilerin büyük çoğunluğunun aile fertlerinden birini ya da birkaçını öldürmüş ve intihara kalkışmış kişiler olduğu görülüyor.

Tedaviyi şiddetle reddederler. Onun için paranoya hastalarını tedaviye ikna etmek oldukça zordur.

Ancak uygulanan tedavi sonrasında hasta daha önceki hallerine ve davranışlarına anlam veremez ve “ben bunu nasıl yapmışım” şeklinde ifadelerde bulunur.

HERKESTEN ŞÜPHE

Bu durumda kişi sosyal ve özel hayatında ciddi sıkıntılar yaşayarak dışlanmaya başlar. Zamanla kendini toplumdan soyutlayarak çevresindeki herkesten şüphe duymaya başlar.

Hasta sürekli olarak çevresini ve etrafı dikkatli bir şekilde inceler. En ufak detaylara dikkat ederek kendisine karşı yapılacak davranışları önceden keşfetmeye çalışır.

Bir sonraki dönemde hasta kendini koruma altına alır. Şüphe duyduğu her durum karşısında kendisini korumaya yönelik davranışlar sergilerler. Bulundukları ortamlarda sürekli olarak kapı ve pencereleri kontrol edebilecekleri gibi etrafta dinleme cihazı aramaya başlarlar.

Bazı vakalarda öldürülme korkusuna karşılık bulunduğu yeri veya yolu değiştirme girişiminde bulunurlar. Hatta bazıları bulundukları yerden göç ederler.

Büyüklük hezeyanları döneminde hasta, insanların onu çekemediklerini ve kıskandıklarını düşünür.

Paranoya Neden Olur?

Paranoya oluşumunda birçok faktör etkili rol oynamaktadır. Çeşitli sebeplere bağlı olarak meydana gelen paranoya çocukluk çağında yaşanan travmalardan mesleki duruma kadar birbirinden farklı sebeplere dayanabilir.

Zaten birçok psikolojik hastalık çocukluk çağlarına dayanmaktadır. O çağda yaşanan travma ve olaylar, ileri dönemlerde psikolojik rahatsızıkların temelini oluşturabilir.

Çocuğu sürekli aşağılamak, dalga geçmek ve önemsememek ileriki yaşlarda çocuğun paranoya hastalığına yakalanmasına sebebiyet verebilir.

Çocuğun sürekli dalga geçilme konusu olması ve aşağılanmasının yanı sıra çocukluk dönemi boyunca pohpohlanması, yüzünden ileriki yaşlarında kendini üstün gören bir birey haline gelmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Paranoyaya sebep olan faktörlerden bir diğeri ise mesleki durumdur. Özellikle istihbarat işlerinde çalışan kişiler ve emniyet görevlilerinin birçoğu yaptıkları iş dolayısıyla sürekli öldürülme ihtimali olduğu, takip edildiği veya dinlendiği düşüncelerine kapılır.

Sebepsiz yere eş veya arkadaşlarının sadakatından şüphe duyarlar.

Sır vermekten kesinlikle kaçınırlar.

Kincidirler.

Haksızlığa karşı aşırı tahammülsüzlerdir.

Haksızlığa gelemedikleri gibi onurlarını incitecek ve kıracak davranışları asla affetmezler.

Paranoyak kişiler sürekli olarak geçimsiz, huysuz ve kavgacı olarak nitelendirilirler.

Paranoya mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlıktır.

Paranoya sorununa karşı uygulanan ilâç tedavisi hastalar için oldukça etkili sonuçlar vermektedir.

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:40
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