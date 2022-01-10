'Paranızın yüzde 10'unu altın yapın' diyen dünyaca ünlü yatırımcı Mobius bu kez korkutttu: Yukarı gidecek

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, enflasyon risklerinin yeteri kadar fiyatlanmadığını ve ABD tahvil getirilerinin daha da yükselebileceğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan Mobius geçen yıl ABD'deki para arzının yüzde 30 arttığını, bu durumda enflasyonun yukarı gitmesinin beklenmesi gerektiğini belirtti. Getirilerin yükselmesiyle teknoloji şirketlerinin değerlerinin düşeceğini ifade eden Mobius, gelir sağlayan ve temettü veren şirketlerin pozitif ayrışacağını öngördü.

Mobius; yazılım, donanım, tıbbi hizmetler ve bazı tüketici şirketlerinin hisseleriyle ilgilendiğini söyledi. Ülke bazında Hindistan ve Tayvan için iyimser bir pozisyonu olduğunu belirten Mobius, Türkiye ve Güney Afrika'da da yatırımları olduğunu ekledi.

Eski bakan da uyarmıştı

ABD'de enflasyon tartışmaları devam ederken eski Hazine Bakanı Lawrence Summers enflasyonla ilgili yeni uyarılarda bulundu.

Summers, Bloomberg yayınında Fed'in şahin söylemi ve ABD tahvillerinde görülen satış dalgasından sonra bile para politikası yetkililerinin ve yatırımcıların enflasyonu düşürmek için gerekli unsurları yanlış değerlendirdiğini söyledi.

Altın açıklaması yapmıştı

Mobius, "Özsermaye karlılığı yüksek şirketlerin hisselerinin alınması gerekli. Para birimindeki devalüasyona karşı en iyi koruyacak şey hisselerdir. Altın da öneririm, belki portföyünüzün yüzde 10’nu altın olmalı ve eğer eviniz yoksa ev almanızı tavsiye ederim. Altın iyi performans sergilemeye devam edecek, kısa vadede kazanç beklemeyin. ABD’de enflasyon inanılmaz arttı ve bu da beklenen bir şeydi. Fed yüksek ihtimalle faizleri arttıracaktır, kısa vadeli olumsuz etki olacaktır" demişti.