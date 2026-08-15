Paramount-Warner Bros. Discovery birleşmesi için onaylar alındı

Paramount Skydance’in Warner Bros. Discovery’yi bünyesine katma planında küresel inceleme süreci tamamlandı. Sekiz ay süren değerlendirmelerin ardından Meksika’nın da işlemi onaylamasıyla gerekli düzenleyici izinlerin tamamı alınmış oldu.

Şirketin açıklamasına göre Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, ABD, Çin, Kanada, Avustralya, Brezilya ve Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı’nın da aralarında bulunduğu 68 yargı bölgesi satın alma işlemine izin verdi.

DÜZENLEYİCİLER BİRLEŞMEYE ENGEL BULMADI

Paramount, farklı ülkelerdeki bağımsız düzenleyici kurumların incelemeleri sonucunda satın alma işleminin ilerlemesini engelleyecek bir gerekçe tespit edilmediğini bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi de 12 Haziran’da yaptığı değerlendirmede Paramount’un Warner Bros. Discovery’yi satın almasının pazardaki rekabeti bozmayacağına karar vermişti.

Buna karşın işlemin tamamlanması, ABD’de devam eden hukuki süreç nedeniyle ertelendi. Paramount, 12 eyaletin açtığı dava bulunmasaydı birleşmenin düzenleyici izinlerin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlandırılabileceğini belirtti.

12 EYALET SATIN ALMAYA KARŞI DAVA AÇTI

California öncülüğündeki 12 eyaletin başsavcısı, 13 Temmuz’da satın almanın rekabete zarar vereceğini savunarak işlemin engellenmesi için dava açtı.

Mahkeme birleşmenin tamamlanmasını geçici olarak durdururken Paramount da dava görülene kadar süreci askıya almayı kabul etti. Yargılamanın Mart 2027’de başlaması planlanıyor.

Şirket, birleşmenin önündeki engelin kaldırılması amacıyla eyalet başsavcılarına çağrıda bulunarak uyuşmazlığın çözümü için iyi niyetli görüşmeler yapılmasını istedi.

PARAMOUNT 108,4 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF SUNDU

Paramount, 8 Aralık 2025’te Warner Bros. Discovery’nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere teklif verdi. Önerinin toplam işletme değeri 108,4 milyar dolar olarak açıklandı.

Bu teklif, Netflix’in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını duyurmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Netflix, Warner Bros.’un film ve televizyon stüdyolarının yanı sıra HBO ile HBO Max’i de kapsayan varlıkları 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık işletme değeri üzerinden satın almak için 5 Aralık 2025’te anlaşmıştı.

NETFLIX YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu ilk aşamada Netflix ile yapılan anlaşmayı destekledi. Paramount’un teklifini hisse başına 31 dolara yükseltmesinin ardından yönetim, yeni öneriyi “üstün teklif” olarak değerlendirdi.

Netflix’in teklifini artırmama kararı almasıyla satın alma yarışında Paramount öne çıktı. Netflix ile yapılan anlaşma 27 Şubat’ta feshedilirken 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini Paramount Skydance üstlendi.

Aynı süreçte Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery arasında kesin birleşme anlaşması imzalandı. Düzenleyici izinlerin tamamlanmasına rağmen işlemin sonuçlandırılması, ABD’deki davanın seyrine bağlı olacak.