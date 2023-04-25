'Paramı altına yatırıyorum' demişti! Dünyaca ünlü milyarder 'O yatırım aracı artık öldü' diyerek duyurdu

Son zamanlarda Palihapitaya kripto paralarla daha da yakından ilgileniyor. Yeni açıklaması ses getirdi. Kripto paraların hali hazırda devasa sorunları var ve her yenilikte olduğu gibi bu gayet normal. Ancak düzenleyici belirsizlik ve ABD’de artan devlet baskısı artık sektörün geleceğini etkileyebilecek bir seviyeye ulaştı. Peki ünlü milyarder durumu nasıl değerlendiriyor?

Milyarder girişimci Chamath Palihapitiya, son katıldığı All-In Podcast’in yeni bir bölümünde ABD Menkul Kıymetler Borsası ve Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler de dahil olmak üzere düzenleyicilerin yeni gelişen endüstrinin peşine düşmeye kararlı olduğunu söylüyor. Milyarder yatırımcıya göre, kripto artık hükümet ve mevcut finansal sistem için öyle bir tehdit oluşturuyor ki, düzenleyiciler dijital varlık alanını ülke dışına çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

“Kripto artık Amerika’da öldü. Hatta Gensler bankacılık krizinden kriptoyu sorumlu tuttu. Yani Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri silahlarını kesin bir şekilde kriptoya doğrultmuş durumda… Bence müesses nizamı en çok tehdit edenler muhtemelen onlardı ve düzenleyicilere hak vermek gerekirse, sınırları startup ekonomisinin diğer tüm sektörlerinden daha fazla zorlayanlar da onlardı. Şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Faturanın vadesi geldi.”

Altına yatırım yaptığını söylemişti

Social Capital CEO’su olan ünlü milyarder Chamath Palihapitiya, Bitcoin'in artık altının yerini aldığını öne sürerek yatırımını bu yönde yapmaya başladığını söylemişti.

Coin Türk

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