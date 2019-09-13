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Paralimpik sporcular Dünya Şampiyonası'nda madalyaya kulaç atıyor

- Milli sporcu Sevilay Öztürk:"Birincilik madalyasını hedefledim. Olmadı ama dünya 3'üncüsü oldum. Çok gururluyum"- Milli takım kaptanı Beytullah Eroğlu:"Burada birden fazla madalya hedefliyoruz. 9 yıldır her zaman kürsüye çıktım. İnşallah burada da kürsüye çıkmak nasip olur"

13 Eylül 2019 Cuma 11:05
Paralimpik sporcular Dünya Şampiyonası'nda madalyaya kulaç atıyor


LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılan milli sporcuların madalya mücadelesi sürüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda yer alan milli sporculardan, S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebekte bronz madalya alan Sevilay Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandım. Madalya almak istiyordum. Birincilik madalyasını hedefledim. Olmadı ama dünya 3'üncüsü oldum. Çok gururluyum." dedi.

Gelecek olimpiyat oyunlarında altın madalyayı hedeflediğini belirten Sevilay, daha çok çalışarak hazırlıklarını sürdüreceğini kaydetti.

Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Ali Uzun da aynı zamanda Sevilay Öztürk'ün bireysel çalıştırıcısı olduğunu belirterek, milli sporcunun Türkiye'nin milli marşını Londra'da dinletmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alınan sonuçtan gurur duyduğunu ifade eden Ali Uzun, bundan sonraki hedeflerinin 2020 Olimpiyatları'nda madalya olmak olduğunu kaydetti.


- Beytullah Eroğlu: "İnşallah burada da kürsüye çıkmak nasip olur"


Erkekler 50 metre kelebek finalinde 7. sırayı alan Beytullah Eroğlu da 2010 yılında Dünya Şampiyonası'na katılan iki sporcudan biri olduğunu, bu yıl ise 8 sporcuyla Türkiye'yi Londra'da temsil ettiklerini söyledi.

Milli takımın kaptanlığını da üstlenen Beytullah, "Burada birden fazla madalya hedefliyoruz. 9 yıldır her zaman kürsüye çıktım. İnşallah burada da kürsüye çıkmak nasip olur." ifadelerini kullandı.


- Sümeyye Boyacı: "İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum"


Şampiyonada altın madalya hedefleyen milli sporcu Sümeyye Boyacı ise yarışlara uzun kamp dönemleriyle hazırlandıklarını belirterek, "Türkiye için her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Hazırlık döneminde kendini geliştirmenin yanı sıra rakiplerini de incelediğini ifade eden Sümeyye, neler yapması gerektiğini planladığını kaydetti.

Geçen yıl Avrupa şampiyonu olduğunu belirten Sümeyye Boyacı, "Londra'da Cumhuriyet tarihimizin yüzmede ilk kadın şampiyonu olmak istiyorum. Tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:05
  1. Ali Uzun
  2. Beytullah Erdoğlu
  3. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası
  4. İngiltere
  5. Londra
  6. Sevilay Öztürk
  7. Sümeyye Boyacı

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