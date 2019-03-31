Paralimpik milli yüzücü Dünya Serisi için ABD'ye gitti





İSTANBUL (AA) - Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Dünya Serisi'nin 4-6 Nisan'da ABD'de yapılacak yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyon için Atatürk Havalimanı'ndan ABD'nin Indianapolis şehrine giden Sümeyye Boyacı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Indianapolis Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metrede sırt üstü, serbest ve kelebek, 100 ile 200 metrede ise serbest olmak üzere 5 stilde yüzecek Sümeyye, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok çalıştık. İnanılmaz heyecanlıyım. ABD'deki ilk yarışım olacak. İnşallah ülkemize güzel sonuçlarla döneceğim. Bu yıl çok önemli bir Dünya Şampiyonası var. Bundan önce Dünya Serisi yarışlarında yüzeceğim. Bu yarışlar seviyemi bilmem için çok önemli."

Hedefinin Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yer almak olduğunu anlatan milli sporcu, "Oraya giden yol dünya ve Avrupa şampiyonaları. Tabii Avrupa Şampiyonası'na giden yol da bu dünya serilerinde geçiyor. En önemli seri ABD'de olacak." diye konuştu.

Sümeyye Boyacı'nın fizyoterapisti Sercan Yıllı ise çok azimli bir sporcuyla çalıştığını belirterek, "Bu seneki ilk büyük şampiyonamız. ABD'deki yarışma çok önemli. Çok farklı ülkelerden katılım olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Sümeyye'den çok güzel başarılar bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sümeyye Boyacı'nın sponsorluğunu üstlenen Bursa Kebap Evi'nin yönetim kurulu başkanı Cem Helvacı da, "Biz bu topraklardan kazandık ve bu toprakların çocuklarına destek vermeliyiz. Sümeyye Boyacı'yla yolumuz 3 ay önce kesişti. İnşallah ABD'den madalyalarla dönecektir." ifadelerini kullandı.



