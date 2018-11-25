Paralar FETÖ’ye akacak! Sapkın projeye 10 milyon euro

Almanya’nın terör örgütü FETÖ’nün de içinde bulunduğu bir projeye maddi destek vermesi dünya genelinde tepkiyle karşılanırken, Almanya’nın terör örgütlerine verdiği desteğin ilk olmadığını akıllara getirdi. Almanya yıllardır terör örgütleri PKK, DHKP-C, MLKP gibi birçok terör örgütüne maddi ve manevi destek vererek Türkiye’nin sert tepkilerine neden olmuştu. Ancak teröre destek konusunda geri adım atmayan Almanya bu kez, Türkiye’de kanlı 15 Temmuz Darbe girişimini gerçekleştirerek 260’a yakın vatandaşımızı şehit eden binlerce kişinin de yaralanmasına neden olan terör örgütüne destek vererek yine gözleri üzerine çekti. Almanya’nın FETÖ terör örgütüne de destek vermesi dünya genelinde tepkiyle karşılanırken, Türkiye’den de siyasiler Almanya’yı sert sözlerle kınadılar. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “2019 bütçesinden 10 milyon euronun Almanya Federal Meclisi tarafından tahsis edilmiş olması kabul edilemez. Büyük bir skandal. Hükümet ortaklarının verdikleri önerge üzerine kabul edilmiş. Zaten ilk başta taslakta yokmuş, sonradan verilmiş. Bir şekilde oldu bittiye getirilmiş bir durum. Sadece federal bütçeden 10 Milyon Euro’nun verilmesi değil. Aynı zamanda da Berlin Senatosu’da söz vermiş. Dolayısıyla, Berlin Eyalet bütçesinden de ayrıca 10 milyon euro verilecek. Almanya’da Müslümanların kurumsal haklarının korunmasında devamlı öteleyen ve bugüne kadar özellikle ayrımcılıkla mücadele noktasında, Müslümanların haklı taleplerine destek vermeyen Alman hükümetinin böyle bir yapıya destek vermiş olmasının nasıl izah edilebileceğini onlar tarafından bilmiyorum” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Büyük bir skandal

Yeneroğlu şöyle devam etti: “Türkiye’de Almanya istihbarat verilerine göre de darbe teşebbüsünün arkasında olma ihtimali çok yüksek olarak bildirilen yapı olarak değerlendirildiği ve Almanya’da da aslında sonuç itibariyle devlet içerisinde devlet oluşturma çabası içerisinde olan bu yapının büyük bir tehdit oluşturduğunu ne kadar göz ardı edileceğini seyredeceğiz. 260’a yakın insanımızın şehit olmasına sebebiyet veren ve aynı zamanda binlerce insanın yaralanmasına sebebiyet veren darbe teşebbüsünün başını çekmiş böyle vahşi bir örgütün Almanya tarafından Türkiye’nin özellikle güvenliğini hiçe sayarak destek vermiş olmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Büyük bir skandal. Alman hükümetinin buna vereceği cevabı da çok merak ediyorum.”