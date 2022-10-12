Paralar birikti, haberiniz yok! Hemen e-Devletinize bakın! Dikkat, süresi var

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde biriken paralardan bazı vatandaşlar yeni yeni haberdar oluyor. BES sistemiyle biriken paraların nasıl kontrol edileceği merak ediliyor. İşte çok sayıda vatandaşın merakını giderecek haber. Hemen e-Devlet'e girip şu kolay adımı uygulayarak paranız var mı bakın.

Sigortalı çalışan herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil. Her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor ve adınıza söz konusu bölüme yatırılıyor.

Çok sayıda vatandaşın durumdan habersiz olması nedeniyle paralar zamanla katlanarak birikebiliyor ve ortaya büyük meblağlar çıkabiliyor.

Nasıl sorgulanır?

BES miktarınızı sorgulamak için yapmanız gereken çok basit. e-Devlet'inize girip arama motoruna “Takasbank” yazın. En üstte açılan sekmeye tıkladığınızda sistemde birikmiş paranız olup olmadığı karşınıza çıkacak.

Yine arama bölümüne "Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama" yazarak da kontrol edebilirsiniz.

Paralar nasıl çekilir?

Dikkat! Süresi var

Buraya yatırılan tutarların çekilmesi için belirlenmiş bir süre var. Eğer paranızı söz konusu tarihten önce çekmezseniz devlete geri iade yapılıyor.

BES ile adınıza yatan para olduğunu gördünüz ve çekmek istiyorsunuz ne yapmanız lazım? Söz konusu paralar PTT aracılığıyla vatandaşa ödeniyor. Size en yakın PTT şubesine giderek yatırılan tutarı talep edebilirsiniz.

Rapor parası vs. "şahıs ödemeleri" kısmında

Ayrıca şahıs ödemeleri sayfasına girerek vatandaşlara verilen rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi meblağları da sorgulayabilirsiniz.