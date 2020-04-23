Paraguay'da 23 Nisan'da 23 bakıma muhtaç çocuğun kaldığı merkeze yardım

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 çocuğun kaldığı bir merkeze yardımda bulundu.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, 23 Nisan’da, 23 korunmaya muhtaç çocuğun kaldığı Nemity Merkezine gıda yardımının yapıldığı belirtilerek, "Bu mütevazı katkımızın karantina günlerinde iki ülke arasındaki dostluğun nişanesi olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "23 Nisan'ın çocuklara ithaf edilmesinin aslında savaşta kimsesiz kalan çocukların mutlu edilmesi fikriyle ortaya çıktığından ilham alarak, karantina günlerinde benzer bir kutlama organize etmek istedik." dedi.

Merkezde kalan çocukların korunmaya muhtaç olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Bu sene 23 Nisan'ı alıştığımız gibi kutlayamadık ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını anmadan geçmemiz olmazdı. Bu nedenle bu 23 çocuk için 23 gıda paketi hazırladık. Ayrıca kendi yaptığımız kurabiye, poğaça ve balonların olduğu paketler yaptık."

Büyükelçi Ersoy, merkezin bazı talepleri bulunduğunu belirterek, "Bizden önümüzdeki günlerde başlayacak kış için mont ve ayakkabı talepleri var. İnşallah ramazanda da TİKA'nın desteğiyle o katkıyı yapmak istiyoruz. Burada yetişmiş bir öğrenci, Türkiye Bursları vasıtasıyla Samsun'da eğitim alıyor." diye konuştu.

Ersoy, Nemity Pedagojik Merkezi'nde kendisini Çocuk ve Gençlik Bakanı Yardımcısı Eduardo Escobar'ın karşıladığını aktardı.