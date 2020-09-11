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Aktüel Paraguay eski devlet başkanı yardımcısı Denis'in kaçırıldığı sanılıyor
Aktüel

Paraguay eski devlet başkanı yardımcısı Denis'in kaçırıldığı sanılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:03:49 -
Paraguay eski devlet başkanı yardımcısı Denis'in kaçırıldığı sanılıyor

ANKARA (AA) - Paraguay'da çarşambadan beri kayıp olan eski devlet başkanı yardımcısı Oscar Denis'in kaçırıldığı sanılıyor.

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, en son çiftlik evinde olduğu belirlenen ve çarşambadan bu yana kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki eski devlet başkanı yardımcısı Denis'in ve bir çalışanının, Paraguay Halk Ordusu örgütü tarafından kaçırıldığının sanıldığını belirtti.

Denis'in kızları düzenledikleri basın toplantısında kaçırıldığından şüphelendikleri Denis'in şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olduğunu belirterek, kaçıranların kendileriyle iletişime geçerek, ilaçlarını kendisine ulaştırmalarını talep etti.

Kızı María Beatriz Denis, "Babamızı tekrar görmek istiyoruz. Onlardan (kaçıranlardan) bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren Paraguay Halk Ordusu'nun fidye için adam kaçırma ve öldürme gibi eylemlere başvurduğu biliniyor.


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