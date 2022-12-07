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Ekonomi Paraf 10 yaşında
Ekonomi

Paraf 10 yaşında

Halkbank’ın 2012’de müşterilerine sunduğu Paraf, 10’uncu yılını 6.5 milyon kullanıcısı ve kredi kartı sektörüne getirdiği yeniliklerle kutluyor. Bir de kampanya hayata geçiriyor. Kampanyayla Paraf müşterilerine bin TL’ye varan indirimler sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 12:04:00 -
Paraf 10 yaşında

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “10 yılda birçok ilki hayata geçirip önemli başarılara imza attık. Yakaladığımız bu ivmeyi önümüzdeki dönemde daha da yukarıya taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Arslan, Paraf’ın dijital altyapısını ve ürün portföyünü geliştireceklerini belirtti. Arslan, “Yeni ürünümüz Paraf RingPay’le giyilebilir teknolojiler alanına yatırım yaparak Türkiye’de ilk defa yüzükle ödeme dönemini başlatacağız. Yıllık cirosu belirli bir tutar üzerinde olan firma sahipleri için üst segment ticari kredi kartı Business Plus’ı çıkaracağız. Doğaya zarar vermeyen, geri dönüştürülebilen Paraf Doğal’la sürdürülebilirliği iş modelimize dahil ediyoruz. Yeni nesil bankacılık alanında yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek” şeklinde konuştu.

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