Para Yelken Avrupa Şampiyonası
- Avusturya'da düzenlenen şampiyonaya Türkiye'den 4 sporcu katılacak29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:24
ANKARA (AA) - Milli sporcular, Avusturya'da düzenlenen Para Yelken Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gmunden kentindeki organizasyona, kadınlar, erkekler ve genç erkeklerde 4 milli sporcu katılacak.
Organizasyon, 1 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
Avusturya'ya bugün giden kafilede yer alan milli sporcular şunlar:
Kadınlar: Miray Ulaş
Erkekler: Hasan Hüseyin Akbulut, Refik Aktuğ
Genç erkekler: Halil İbrahim Köseler
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