Para Yelken Avrupa Şampiyonası - Avusturya'da düzenlenen şampiyonaya Türkiye'den 4 sporcu katılacak



ANKARA (AA) - Milli sporcular, Avusturya'da düzenlenen Para Yelken Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gmunden kentindeki organizasyona, kadınlar, erkekler ve genç erkeklerde 4 milli sporcu katılacak. Organizasyon, 1 Haziran Cumartesi günü sona erecek. Avusturya'ya bugün giden kafilede yer alan milli sporcular şunlar: Kadınlar: Miray Ulaş Erkekler: Hasan Hüseyin Akbulut, Refik Aktuğ Genç erkekler: Halil İbrahim Köseler

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.