  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Para vermeyen annesini darbettiği öne sürülen kişinin 15 yıla kadar hapsi istendi
Aktüel

Para vermeyen annesini darbettiği öne sürülen kişinin 15 yıla kadar hapsi istendi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:41:48 -
Para vermeyen annesini darbettiği öne sürülen kişinin 15 yıla kadar hapsi istendi

ADANA (AA) - Adana'da, para vermeyen annesini darbettiği öne sürülen kişi hakkında, "konut ve eklentilerinde yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça tutuksuz C.T. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, C.T'nin, para istediği annesi N.T'ye, bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine öldürme tehdidinde bulunarak saldırdığı, kıyafetini yırtıp cebir uyguladığı belirtildi.

Zanlının babası tanık S.T. de olay günü oğlu C.T'nin annesinden para istediğini bildirerek, "Annesinin 'parasının olmadığını' söylemesine rağmen oğlum ısrarcı oldu. Daha sonra oğlum, annesine saldırdı. Annesinin kıyafetini yırttı. Zorla para almaya çalıştı. Eşimi, oğlum C.T'nin elinden zor kurtardım." şeklinde ifade verdi.

C.T'nin benzer suçlardan sabıkası olduğu kaydedilen iddianamede, bu kişinin "konut ve eklentilerinde yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.T'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler
Gündem

Türk donanması hakkında konuşan Yunan spiker isyan etti: Ne kadar budala olduğumuzu gördüler

Türk Deniz Kuvvetleri hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Yunan donanmasının eski ve yıpranmış olduğunu belirterek ülke idare..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı