Para tekvandoculardan 4 madalya





ANKARA (AA) - Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, ABD'de yapılan Açık Para Tekvando Şampiyonası'nda birer altın ve bronz, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na da puan veren ve Portland kentinde düzenlenen şampiyonada 5 milli sporcu mücadele etti.

Dört olimpik sıklette mücadele eden milli sporculardan kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar altın, K44 58 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler K44 61 kiloda Ali Can Özcan gümüş ve K44 75 kiloda Fatih Çelik ise bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.

K44 61 kiloda mücadele eden Mahmut Bozteke ise çeyrek finalde şampiyonaya veda etti.

Türkiye bu sonuçlarla kadınlarda şampiyonayı zirvede tamamladı.



