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Ekonomi Para piyasası fonlarında stopaj fırtınası: Karar yürürlüğe girdi
Ekonomi

Para piyasası fonlarında stopaj fırtınası: Karar yürürlüğe girdi

Yeniakit Publisher
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Para piyasası fonlarında stopaj fırtınası: Karar yürürlüğe girdi

Para piyasası fonları ile ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlara ilişkin yapılan düzenlemede bu fonlardan elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranının yüzde 10 olarak belirlendiği açıklandı. Yürürlüğe giren kararla birlikte finansal piyasalardaki vergi mevzuatı netleşirken, yatırım araçlarındaki denge de yeniden sağlandı.

Karara göre, kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve ortaklıklarının, para piyasası fonları ve ünvanında "para piyasası" ibaresi yer alan serbest fon katılma paylarından elde ettikleri kazançlar için stopaj oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.

Söz konusu oran daha önce yüzde 0 seviyesindeydi.

Söz konusu mükelleflerin bu kapsam dışındaki diğer kazançlarına uygulanacak stopaj oranı ise yüzde 0 olacak.

Düzenleme, kararın yayımlandığı tarihten itibaren satın alınan fonlardan elde edilen kazançlara uygulanacak.

Yayım tarihinden önce satın alınan fonların bu tarihten sonra elden çıkarılması halinde ise, yayım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar geçen döneme isabet eden kazanç kısmı yeni oran üzerinden vergilendirilecek.

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