Para Okçuluk Dünya Şampiyonası yarın başlayacak



İSTANBUL (AA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota veren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası, yarın başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hollanda'nın Hertogenbosch kentinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda 300'den fazla sporcu yarışacak. Şampiyonada mücadele edecek milli takımda Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz, Erdoğan Aygan, Merve Nur Eroğlu, Murat Turan, Naci Yenier, Özgür Özen, Sadık Savaş, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Yiğit Caner Aydın, Zehra Özbey Torun, Öznur Cüre, Vedat Aksoy yer alacak. Dünya Şampiyonası hedeflerinin olimpiyat kotası almak olduğunu belirten Okçuluk Milli Takım Antrenörü Özcan Ediz, ''Uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Dünya Şampiyonası öncesinde Avrupa Kupası'nda kendimizi görme fırsatımız oldu. Kupayı 7 madalyayla bitirerek iyi bir sonuç çıkardık. Şimdi de dünya şampiyonasında olimpiyat kotası almak için mücadele edeceğiz. İnşallah Tokyo vizesiyle ülkemize döneriz.'' ifadelerini kullandı. Organizasyon, 9 Haziran Pazar günü sona erecek.

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