THY- Noukşot
0553 313 94 23

Para nakil aracındaki silahları alıp 1 milyon lirayı almamışlar

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde gerçekleşen gasp olayı sırasında şüphelilerin araçta bulunan yaklaşık 1 milyon lira parayı almadıkları sadece güvenlik görevlisinin otomatik silahı ve tabancasını aldıkları öğrenildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:00
Para nakil aracındaki silahları alıp 1 milyon lirayı almamışlar

İstanbul'da bir marketin para nakil aracını güvenlik görevlisini bıçaklayarak gasp ettikleri iddia edilen 7 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin olay sırasında araçta bulunan yaklaşık 1 milyon lira parayı almadıkları sadece güvenlik görevlisinin otomatik silahı ve tabancasını aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ayrıca kaleşnikof tüfek, biri kuru sıkı iki tabanca ve bir gaz bombası ele geçirildi.

Silahları alıp 1 milyon lirayı almadılar

Zeytinburnu, Çırpıcı mahallesi, Modabağ sokak üzerinde 11 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen gasp olayında bir marketin para taşıma aracının önü bıçaklı ve sopalı kişiler tarafından kesildi. Şüpheliler araçta bulunan bir şoför ve bir güvenlik görevlisini zorla araçtan indirdi. Olay sırasında güvenlik görevlisi E.B.T.'yi bacağından bıçaklayan şüpheliler araçta bulunan MP-5 makineli tüfek ile bir adet tabancayı alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlar para nakil aracının 81 marketten topladığı yaklaşık 1 milyon liraya ise dokunmadı.

Polis kamera görüntülerinden şüphelileri tespit etti

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler şüphelilerin olay yerinden iki adet motosikletle kaçtığını tespit etti. Kamera görüntüleri kullanılarak yapılan takip sonucu şüphelilerin bir süre sonra motosikletleri terk ettikleri ve başka bir araçla kaçtıklarını ortaya çıktı. Kaçtıkları otomobilin plakasının belirlenmesiyle şüphelilerin kimlikleri kısa süre içinde tespit edildi. Olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen Çeçen lakaplı Nazmi A.(34) ile Özkan Ç.(23), Elvin İ.(27), Timur T.(34), Emrah P.(33), Ufuk M.(27) gözaltına alındı.

Evlerinden adeta cephanelik çıktı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada para nakil aracından çaldıkları MP-5 otomatik tüfek ve bir tabancanın yanı sıra bir adet kaleşnikof otomatik tüfek, bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca ile bir gaz bombası ve silahlara ait toplam 73 mermi ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:00
  1. İstanbul
  2. Zeytinburnu
  3. Gasp
  4. Parayı değil silahları aldılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman’da korkunç kaza! Bariyer önden girdi arkadan çıktı...
    1. Adıyaman’da korkunç kaza! Bariyer..
    2. Polis 10 senedir takipteydi! 'Kâbus'..
    3. Meteoroloji'den önemli uyarı
    4. ‘Hedef, nesilleri ihya etmek’
    5. Çoklu prizle evi barkı kül etmek işten..
    6. Korkunç kaza! Önünden girdi,..
    7. Palamudun fiyatı, sezonu biterken 35..
    8. Bakan Soylu: Kandil'deki leşleri..
    9. Polisleri karşısında görünce şoka..
    10. ‘Sahte dernek ve vakıflara dikkat’
    11. Bağırsak parazitleri çocuklara uykuyu..
    12. Şırnak şehidi Kaçmaz son yolculuğuna..
    13. Bakan Berat Albayrak'tan konut..
    14. İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu..
    15. Şenol Güneş'den İngiltere açıklaması
    16. INTERPOL'ün yeni başkanı belirleniyor
    17. Bilecik'te ekmeğin içinden bu çıktı!..
    18. Yeryüzünde ismi en çok olan tek şehir:..
    19. Mide bulandıran olay... Ekmeğin..
    20. Mehmet Özhaseki uyardı: Atıkları..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’