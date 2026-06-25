Para nakil aracı yolcu minibüsüne çarptı: 15 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batman'da para nakil aracı ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Batı Raman Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın E. yönetimindeki minibüs ile Ömer B. idaresindeki para nakil aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.