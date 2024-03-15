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Gündem Para kuleleri skandalında sıyrılma telaşı! Özgür suçu Kemal'e attı
Gündem

Para kuleleri skandalında sıyrılma telaşı! Özgür suçu Kemal'e attı

Yeniakit Publisher
2024-03-15 10:48:00 -
Para kuleleri skandalında sıyrılma telaşı! Özgür suçu Kemal'e attı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi sallayan para kuleleri skandalından sıyrılmak için suçu önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine attı.

 

  yeniakit.com.tr  

Türkiye, CHP İstanbul İl Başkanlığında kaydedilen kara para skandalıyla çalkalanıyor.

CHP'de 'kara para'dan sıyrılma çabası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ekibiyle birlikte balya balya para saydıkları görüntülerle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, skandaldan sıyrılmak için suçu önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine attı.

Katıldığı programda "Kapora diyorsunuz, kaporayı niye elden verdiniz?" sorusuna Özel şu cevabı verdi:
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"Ben o kısmı bilmiyorum. O kısım Canan (Kaftancıoğlu) hanım tarafından yürütülen süreçti"

Bilindiği üzere, Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüş ve 'Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu' olarak nitelendirilmişti.

Danışmanı tomar tomar para sayan Ekrem İmamoğlu ise katıldığı bir başka programda "Bunlar Türkiye'de olan şeyler. Tapu değerinden düşük satmak isteyen satıcı, almak için mücadele veren alıcı..." ifadelerini kullandı.

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