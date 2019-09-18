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Para isteyen Adnancıya unutamayacağı cevap!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İslam’a mugayir hareket etmeye başladığı gün, karşı tavır takındığımız Adnan Oktar’ın, 2013’teki haberimiz nedeniyle açtığı ve kazandığı davaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:45
Para isteyen Adnancıya unutamayacağı cevap!

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gazete haberlerine dair yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın ifadeleri de masaya yatırıldı.

“Erdoğan ve dünürlerini ağırladım”

Suç Örgütü elebaşısı Adnan Oktar, dün mahkemedeki ifadesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünürlerini yatında misafir ettiğini iddia etti.

“Ben de gittim”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 1990’larda kendisinin de Oktar’ın misafiri olduğunu, o dönemde çıplak bir kadın değil, hiçbir kadının Oktar’ın yanında görünmediğini söyledi.

“2013’te açtığı davayı gösteririm”

Dindar görünümü sergilerken Akit’in desteklediği, lakin İslam’a mugayir faaliyetleri gün yüzüne çıktıktan sonra medya grubumuzun açık bir şekilde tavır takındığı Adnan Oktar’ın, yayınlarımızdan şikayetçi olduğunu ve 2013’te açtığı bir davayı kazandıklarını belirten Karahasanoğlu, gündem olacak ifadeler kullandı. Programın ilgili kısmı şu şekilde:

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:45
  1. Adnan Oktar
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Manşetlerin Dili
  4. Fatin Dağıstanlı

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