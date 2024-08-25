Para basan hastane iflas etti! Koca hastane batarken yöneticisi bir anda zengin oldu

ABD'nin en büyük hastane zincirlerinden olan Steward Health Care System hastaneleri son yıllarda sağlık sektörünün gördüğü en büyük iflaslardan birine konu oldu. Hastane iflas ederken şirket CEO'su ve aynı zamanda doktor olan Ralph de la Torre'nin lüks harcamaları devam etti. Torre'nin bu süreçte hesabına 250 milyon dolar para geçirdiği iddia edildi.

ABD'nin en büyük hastane zincirlerinden olan Steward Health Care System hastaneleri son yıllarda sağlık sektörünün gördüğü en büyük iflaslardan birine konu oldu. Şirket iflas ederken CEO'su Dr. Ralph de la Torre'nin lüks yatlar, malikaneler ve özel seyahatler için harcamalarına devam etmesi ve şatafat içinde yaşamını sürdürmesi en az hastanenin iflası kadar konuşuldu.

250 milyon doları cebine indirdi

Wall Street Journal'in haberine göre, iflas öncesi ciddi mali sıkıntılar yaşayan Steward Hastaneleri CEO'su Dr. Ralph de la Torre, bu süreçte kendisine ve kontrolündeki şirketlere toplamda en az 250 milyon dolarlık ödeme almış. Hastanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde, şirket yöneticisinin bu kadar yüksek miktarda gelir elde etmesi dikkat çekiyor. Haber, de la Torre'nin bu ödemeleri, şirketin çoğunluk hissesini devraldığı 2020 yılından itibaren aldığını belirtiyor.

Bu süreçte, Dr. de la Torre lüks harcamalarına devam etti. 40 milyon dolarlık Amaral adlı bir yat, 15 milyon dolarlık Jaruco adlı bir balıkçılık teknesi ve 7,2 milyon dolarlık bir Dallas malikanesi satın aldı.

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