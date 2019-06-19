Para badmintoncular Dublin'de turnuvaya katılacak
- 2020 Tokyo'ya puan veren İrlanda'daki uluslararası turnuvada Türkiye'yi 8 milli sporcu temsil edecek19 Haziran 2019 Çarşamba 11:07
ANKARA (AA) - Milli sporcular, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bugün başlayacak Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda mücadele verecek.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvada Türkiye'yi temsil edecek 8 milli sporcu, kategorilerinde teklerde ve çiftlerde yarışacak.
23 Haziran Pazar günü sona erecek turnuvada yer alacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Kadınlar: Emine Seçkin (WH2), Narin Uluç (WH2), Zehra Bağlar (SU5), Halime Yıldız (SL3)
Erkekler: Avni Kertmen (WH1), Mustafa Tuğra Nur (SL3), Sedat Tümkaya (SL4), İlker Tuzcu (SU5)
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