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Para badmintoncular Dublin'de turnuvaya katılacak

- 2020 Tokyo'ya puan veren İrlanda'daki uluslararası turnuvada Türkiye'yi 8 milli sporcu temsil edecek

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:07
Para badmintoncular Dublin'de turnuvaya katılacak


ANKARA (AA) - Milli sporcular, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bugün başlayacak Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda mücadele verecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvada Türkiye'yi temsil edecek 8 milli sporcu, kategorilerinde teklerde ve çiftlerde yarışacak.

23 Haziran Pazar günü sona erecek turnuvada yer alacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Kadınlar: Emine Seçkin (WH2), Narin Uluç (WH2), Zehra Bağlar (SU5), Halime Yıldız (SL3)

Erkekler: Avni Kertmen (WH1), Mustafa Tuğra Nur (SL3), Sedat Tümkaya (SL4), İlker Tuzcu (SU5)

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:07
  1. Para Badminton Uluslararası Turnuvası

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