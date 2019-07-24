Para Atıcılık Dünya Kupası - Hırvatistan'da yarın başlayacak organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek

ANKARA (AA) - Paralimpik atıcılar, Hırvatistan'da yarın başlayacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde 25-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Para Atıcılık Dünya Kupası'nda 6 milli sporcu yarışacak. Organizasyona katılacak milli atıcılar ve yarışacakları kategoriler ise şöyle: Ayşegül Pehlivanlar: 10 metre havalı tabanca (P2), 50 metre tabanca karışık (P4), 50 metre tabanca takım (P4)

Aysel Özgan: 10 metre havalı tabanca (P2), 50 metre tabanca karışık (P4), 50 metre tabanca takım (P4)

Cevat Karagöl: 10 metre havalı tabanca (P1), 50 metre tabanca karışık (P4), 50 metre tabanca takım (P4)

Yunus Bahçeci: 10 metre havalı tabanca (P1), 25 metre tabanca karışık (P3), 50 metre tabanca karışık (P4)

Erhan Coşkuner: 10 metre havalı tüfek (R1), 10 metre havalı tüfek karışık (R3), 50 metre tüfek karışık (R6)

Savaş Üstün: 10 metre havalı tüfek (R1), 10 metre havalı tüfek karışık (R3), 50 metre tüfek karışık (R6)



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