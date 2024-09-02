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Dünya Papua Yeni Gine'de deprem
Dünya

Papua Yeni Gine'de deprem

Yeniakit Publisher
2024-09-02 00:46:00 -
Papua Yeni Gine'de deprem

Papua Yeni Gine'nin Bougainville Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Panguna kentinin yaklaşık 57 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Kaynak: AA

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