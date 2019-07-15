Papua Yeni Gine'de 6.2 şiddetinde deprem
Pasifik Ateş Çemberi üstündeki adalar ülkesi Papua Yeni Gine'de, merkez üssü, Kandrian kentine 26 kilometre mesafe uzağı olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:59
Papua Yeni Gine'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), büyüklüğünü 6.4'ten 6.2 olarak güncellediği sarsıntının Kandrian kentine 26 kilometre mesafede gerçekleştiğini bildiriyor. USGS verilerine göre, deprem yerin 33 kilometre altında oldu.
Şimdiye kadar herhangi bir hasar bilgisi yok.
Adalar ülkesi Papua Yeni Gine, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.
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