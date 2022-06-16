Papazlar kilisede şeytan çıkaracak

Hristiyan Katolik Kilisesi’nden yine akıllara durgunluk verecek bir adım geldi... Katolik Kilisesi, pandemiden bu yana ruhsal sıkıntı yaşayanlarda belirgin bir artış görülmesi nedeniyle, Filipinler’de şeytan çıkarma ayinlerine adanmış bir merkez inşa ettiğini duyurdu.

Rahipler iblisleri kovmayı öğrenecekmiş

Manila’daki St. Michael Manevi Kurtuluş ve Şeytan Çıkarma Merkezi, Asya’da türünün ilk örneği olacak. Merkez, rahipleri iblisleri kovma sanatında eğitecek ve ritüelleri gerçekleştirmek için özel bir alan sağlayacak. Başpiskoposluk ve baş şeytan çıkarma uzmanı müdürü Peder Jose Francisco Syquia, günde yaklaşık 10 ruhsal rahatsızlık raporu aldığını söyledi.

Kilise, pandeminin neden olduğu zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel stresin, şeytani müdahale için mükemmel bir fırtına oluşturduğunu söyledi.Başpiskoposluk Pederi Jose Francisco Syquia, “Yedi yılı aşkın dua, planlama ve bağış toplamanın bir ürünü, Asya’da türünün ilk örneği olacak. Bu merkez, şeytanın esaretinde olan ve dolayısıyla yoksulların en yoksulu olan ve genellikle göz ardı edilenlere hizmet edecek” dedi.

Şeytandan SMS almıştı!

Syquia daha önce şeytanın elektronik aletler kullanabildiğini savunmuş ve şeytan çıkarma ayinlerinden sonra şeytanlardan telefon mesajları aldığını anlatmıştı. İddiasına göre bir kadının bedenini ele geçirmiş şeytan, rahibe mesaj atıp kendisinin bir yalancı olduğunu söylemişti.