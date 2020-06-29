Papaz haçlı heykelini savunmak için atıldı ama başarılı olamadı

ABD'de Katolik bir rahip Missouri'deki Saint Louis heykelini yok etmek isteyen kızgın aktivistleri durdurmak için bir konuşma yaptı.

Haçlı seferlerini düzenleyen Kral IX. Louis hakkında yaptığı bilgilendirmede Müslüman Arapları Kuzey Afrika'da zalimlik yapmakla suçlarken, Türkleri de istilacı olarak adlandırdı. Kral IX. Louis'in Afrika kökenlileri katletmediğini tam aksine Müslüman Arapların bunu yaptığı iftirasını atan papaz kalabalığı ikna edemedi.

Bölgede haçlı heykelini korumak isteyenlerle, yıkmak isteyenler arasında günlerdir arbede yaşanıyor.

Fransa Kralı IX. Louis kimdir

9. Fransa Kralı olan Louis 1226'da babası VIII. Louis'in ölümü üzerine henüz 12 yaşındayken Fransa Kralı oldu ve 1270'te Tunus'ta Sekizinci Haçlı seferini yapmakta iken öldü.

Çok koyu inançlı Katolik Hristiyan olan Louis 1248 ile 1254 döneminde Dimyat ve Mısır'a Yedinci Haçlı seferi'ni ve 1270'te Tunus'a Sekizinci Haçlı seferi'ni yönetmiştir.

Hristiyanlar için kutsal sayılan pek çok eşyayı Fransa'ya getirdiği için "San Lui - Aziz Louis" olarak anılır.