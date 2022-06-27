Papaz Fethullah'ın yoldaşları: Pakistan'da 'dinler arası diyalog' yanlıları İsrail ile normalleşme çabasında!

Pakistanlı bir "dinler arası diyalog" heyetinin geçen ay İsrail'e yaptığı bir ziyaret, Pakistan'da İsrail'in tanınabileceğine dair ihtimalleri gündeme getirdi.

Pakistan'dan hareket eden heyet İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edilmişti. İddialara göre Herzog, heyetle olan görüşmeleri İbrahim Anlaşmaları kapsamında ele alarak, toplantıyı "inanılmaz bir deneyim" olarak değerlendirmişti.

Heyetin İsrail'e ziyareti, "dinler arası diyalog" faaliyetlerinde bulunularak Pakistan-İsrail ilişkilerinde karşılıklı anlaşmazlıkların giderilmesinin planlandığı ve ikili ilişkilerde daha yumuşak bir evreye geçilmesinin sağlanmaya çalışıldığı öne sürülmüştü.

İsrail ile yakınlaşmaya olumlu baktığı iddia edilen devlet televizyonu çalışanına büyük tepki

Pakistan'ın bir önceki Başbakanı İmran Han'ın geçmişte "İsrail ile asla normalleşmeyeceğiz" ifadesini kullandığı ve onun devrilmesinden sonra gelen yeni yönetimin dış politikada farklı yaklaşımlar sergileme eğiliminde olduğuna dair bilgiler, son zamanlarda ülke içerisinde İsrail'in koşulsuz olarak tanınabileceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.

Çifte vatandaş olmayan ve Pakistan yasalarına göre İsrail'e seyahat etmesi hoş karşılanmayan Pakistan devlet televizyon muhabiri Ahmet Kureyşi'nin heyetle birlikte Tel Aviv'e ziyareti de öfkeye yol açtı.

İsrail ile ilişkileri normalleştirme girişimlerine sıcak bakması sebebiyle eleştirilen Kureyşi daha sonra devlet televizyonundaki görevinden alındı.

Öte yandan Kureyşi, İsrail-Pakistan normalleşmesi yönünde söylemler aşıladığı iddialarını yalandı.

Pakistanlılar, İsrail'in tanınmasını istemiyor

Pakistan, bir Filistin devletinin kurulması halinde İsrail'i tanıyabileceği konusunda bir politika güdüyor.

Pakistanlı gazeteciler, İsrail'in koşulsuz tanınmasına yönelik radikal politika değişimlerinin halk tarafından kabul görmeyeceğine işaret ediyor.

Middle East Eye'a konuşan Atlantic Council düşünce kurulu analisti Kamal Alam, ülkede halihazırda ekonomik krizin ve mali sıkıntıların yaşandığı bir ortamda İsrail ile koşulsuz normalleşme çabalarına gidilmesi halinde aşırı muhafazakar tabanın sokaklara dökülebileceği konusunda uyardı.

Öte yandan Alam, Pakistan'daki Filistin'in devlet olma sürecindeki hakim anlayışın Hindistan ile yaşanılan Keşmir sorunuyla irtibatlı olduğuna değindi.

Alam, İsrail'i şartsız koşulsuz bir tanıma adımının Pakistan'ın devlet olarak Keşmir davasından da uzaklaşabileceği mesajını verebileceğinden bahsetti.

Pakistan kamuoyunun normalleşmeye büyük ölçüde karşı çıktığını, siyasi partilerin ise bu konuya kuşkulu bir yaklaşım sergilediğini söyleyen Alam, ordunun ve güvenlik teşkilatlarının ilişkilerin normalleşmesine daha sıcak baktığını kaydetti.

Kaynak: Mepa News