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Papaz Brunson'ın serbest bırakılması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Papaz Brunson'ın tahliye edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

14 Ekim 2018 Pazar 11:35

Taha Emre ÖZDEMİR  Yeniakit.com.tr 

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016’da suç işlediği ve casusluk yaptığı gerekçesi ile hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD’li papaz Andrew Craig Brunson, görülen 4. duruşmada ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmalardaki iyi halinden cezası 3 yıl 1 ay 15 güne indirilen ve adli kontrol şartları kaldırılan Brunson, cezaevinde kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Hakkındaki ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılan Brunson, Türkiye’den ayrıldı.

Yaşanan gelişmeler neticesinde Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Papaz Brunson'ın tahliye edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız kişilerden birisi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i hatırlarak şu ifadeleri kullandı:

" Bu iş karşılıksız oldu. Bizimde orda almamız gereken bir papazımız var. Karşılıklı olsaydı çok daha iyi olacaktı. Biz vatanımızın arkasındayız. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Keşke bu şekilde olmasaydı. "

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:35
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. ABD
  4. Brunson

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