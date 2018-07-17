Papaya çekirdeklerini çöpe atmayın

Blendırdan geçirip baharat olarak kullanabileceğiniz papaya meyvesi çekirdeklerinin çok sert bir tadı vardır fakat toksinlerin sebep olduğu böbrek hastalıklarına yakalanma riskini azaltır ve böbreklerde kum ve taş oluşumunu önler.

Çekirdekler ayrıca parazitlerin vücuttan atılmasını sağlayıp kabızlık ve şişliğe iyi gelir.

Baharat haline getirdiğiniz çekirdekleri çorba, yoğurt ve salatalarda kullanabilirsiniz.