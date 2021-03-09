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Dünya Papa'nın Irak ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Bölgedeki yeni çatışmaların habercisi
Dünya

Papa'nın Irak ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Bölgedeki yeni çatışmaların habercisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Papa Francesco'nun Irak'a yönelik ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 22:27:00 -
Papa'nın Irak ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Bölgedeki yeni çatışmaların habercisi

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, yaptığı yazılı açıklamada; Papa Francesco'nun Irak ziyaretinin, Vatikan'ın İslam'a karşı başlattığı ve Türkiye'deki ayağını FETÖ'nün oluşturduğu 'Dinler arası diyalog' projesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bölgedeki yeni planların bir parçası

Bekin şöyle konuştu:

"Geçen yıl Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret eden Papa Francesco'nun, Uluslararası İnsan Kardeşliği Konferansı’nda El Ezher Şeyhi Ahmed el Tayip ile bir araya gelerek 'aşırılıkla mücadele' başlıklı bir belgeye imza atması ve ikilinin 'dinler arası diyalog' projesine atıfta bulunmaları dikkatlerden kaçmamıştı. Papa'nın benzer şekilde Irak’ı ziyaret etmesi ve 'dinler arası diyalog' kapsamında bizzat temaslar yürütmesinin özel anlam taşımakta olduğunu ve sadece Irak’ın değil, tüm bölgenin geleceğine yönelik önemli planların bir parçası niteliğinde olduğu gayet aşikârdır."

Irak ziyaretini Hükümet dikkatli okumalı

"Papa’nın Necef ziyaretini de benzer açıdan değerlendirmek gerekir düşüncesindeyiz." diyen Bekin, "Türkiye ile İran arasında muhtemel mezhep ayrıştırma planlarını çok iyi okuyan ve Refahyol iktidarı döneminde uyguladığı icraatlar ile söz konusu planı ters yüz eden 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın çabaları bugün Papa’nın Necef ziyaretiyle daha müşahhas bir hal almıştır. Daha önceden 'dinler arası diyalog' kapsamında büyük yaralar alan hükümetin, Papa’nın son Irak ziyaretiyle ortaya çıkan gelişmelerden önemli dersler çıkararak daha dikkatli politikalara yönelmesi son derece büyük önem arz etmektedir."

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