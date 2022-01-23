Papa'dan 'Rusya-Ukrayna' çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa, iki ülke arasında yükselen tansiyonun ardından, insanlardan toplu dua etmelerini istedi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in de gündemindeydi.

Pazar ayininde konuşan Papa, krizi yatıştırmak için diyalog çağrısı yaptı.

Papa, Ukrayna krizinin daha kötüye gitmesini durdurmak için 26 Ocak'ta uluslararası "barış için dua" günü çağrısı yaptı.

Konuşmasında Papa, "Ukrayna'da barışa yeni bir darbe indirmekle tehdit eden, Avrupa'nın güvenliğini şüpheye düşüren ve daha da büyük yankı uyandıran gerilimi endişeyle takip ediyorum." ifadesini kullandı.

Papa, yaptığı çağrıda, insanlardan gelecek çarşamba günü krizin sona ermesi için toplu dua etmelerini istedi.

Vatikan, Papa'nın çağrısına ilişkin ayrıntı vermedi.