Papa’dan Ortadoğu mesajları, bomba sözler: Barış ve birlik mümkün sözleri.. Bu kararlı duruşu şaşırttı

İran haber ajansı Ansa göre, Dünya Katolik lideri, Beyrut Şehitler Meydanı”nı ziyaretinde, “Bizi birleştiren şeye, yani ortak insanlığımıza sevgi ve merhamet dolu bir Tanrı’ya olan inancımıza odaklandığımızda, farklı dinlerin kabulünün varlığı gücümüzü gösterir.” dedi. Papa 14. Leo'nun dikkat çekerek işaret ettiği bomba sözleri bakın nasıl? İlgili kararı vurguladı.

Orta Doğu’daki krizlerin bazen neden olduğu korku ve cesaretsizliğe rağmen Lübnan'ın bir arada yaşama ve dayanıklılığın yaşayan bir örneği olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Müslüman ve Hristiyan isimlerin katılımlarıyla gerçekleşen bu dinler arası toplantıda, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için diyalog, kardeşlik ve ortak ahlakın önemi vurgulandı.

Papa'nın konuşması sırasında Beyrut Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Lübnan Cumhuriyeti Büyük Müftüsü Abdül Latif Deryan, İslam Şiileri Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali El-Hatib, Dürzi cemaatinin Şeyhi Sami Ebu El-Mana ile Maruni ve Katolik Hristiyan cemaatlerinin liderleri katıldı.

Lübnan Yüksek İslam Şii Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh El-Hatib, Papa’nın toplantıda bulunmasını “umut ve dayanışma için bir fırsat” olarak değerlendirerek Lübnan için kritik bir dönemde sergilediği duruştan dolayı Papa'ya teşekkür etti.

Papa'nın varlığının ulusal birliği güçlendirmeye ve İsrail saldırganlığının yol açtığı acıları hafifletmeye katkıda bulunacağı umudunu dile getiren Hatib Şii manevi kültürünün insan kardeşliğine ve İslam öğretilerine dayandığını ve inananlar arasındaki ilişkilerin diyalog, iş birliği ve barış içinde bir arada yaşama üzerine kurulu olması gerektiğini yineledi.

Süryani Patriği II. İgnatius Efrem ise, halkın karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında dini liderlerin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek Lübnan'daki krizlerin aşılmasında din diyaloğunun rolünün bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Dinler arası iş birliğinin, özellikle ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarının arttığı bir dönemde, Lübnan halkına umut aşılamaya yardımcı olabileceğini vurguladı.

Lübnan Dürzi kabilesi Şeyhi Şeyh Sami Ebu el-Muna ülkenin "altın bir ahlaki ilke" üzerine kurulu olduğunu söyledi.

“Her manevi aile, kendisini koruduğu gibi diğerlerini de korumalıdır. Gerçek Lübnan birlikteliği ancak tüm grupların ‘ötekine’ ‘kendileri’ymiş gibi saygı duymasıyla sürdürülebilir olacaktır.”

Papa, Lübnan gezisinin son gününde Rahibeler Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık personeli ve hastalarla görüşecek. Ardından Beyrut Limanı’ndaki patlamanın yaşandığı yere gidecek Beyrut sahilinde dua töreni düzenleyecek ve ardından Beyrut Uluslararası Havalimanı’na gidecek.

Lübnanlı yetkililer Papa’nın ülkeye ziyaretini uluslararası destek çekmek için bir fırsat olarak görüyor. Ayrıca Papa’nın varlığının, giderek yoğunlaşan dış baskılar ve iç krizlerle dolu bir dönemde önemli bir dönüm noktası olması umuluyor.