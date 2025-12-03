Çocuk oyuncu feci şekilde can verdi!

Polonya’da meydana gelen trajedi, tüm dünyada yankı uyandırdı. Sadece 11 yaşında olan çocuk oyuncu Nikodem Marecki, Kraków civarında araçtan indikten hemen sonra bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Polonyalı çocuk oyuncu Nikodem Marecki, okul otobüsünden indikten hemen sonra aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, hem Polonya medyasında hem de sosyal medyada geniş yankı buldu; vatandaşlar, küçük oyuncunun hayatını kaybetmesine büyük üzüntü ve tepki gösterdi.

Polonya’da küçük yaşta televizyon ve reklam projelerinde yer almış olan çocuk oyuncuyu olay yerine gelen sağlık ekipleri, 26 Kasım'da hava ambulansı helikopteriyle hastaneye kaldırdı.

The Sun'da yer alan habere göre olay hakkında konuşan itfaiye görevlisi, 'Saat 14.03'te Szczepanowice'de bir yayaya çarpma ihbarı aldık. Raporda, bilinci yerinde olan genç bir kişinin olayda yaralandığı belirtildi.

Olayın niteliği nedeniyle olay yerine Polonya Hava Kurtarma Servisi (LPR) sevk edildi ve görevlileri iniş alanını güvence altına aldı, bu da gencin hastaneye etkili bir şekilde naklini kolaylaştırdı.' ifadelerini kullandı.

CENAZE TARİHİ BELLİ OLDU

Polonya savaş draması Beyaz Cesaret'te başrol oynayan isim tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesinin açıklamasına göre genç ismin cenazesi 3 Aralık tarihinde düzenlenecek.