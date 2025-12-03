  • İSTANBUL
Türk tavukçuluk devi konkordato ilan etti!

Alican Öztekin
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Tavukçuluk sektörünün önde gelen şirketlerinden Barış Tavukçuluk, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti.

Tavuk ve yumurta üretiminde önemli şirketler arasında yer alan Barış Tavukçuluk, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye'de ekonomide yaşanan olumsuz tablo, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaları da etkilemeye devam ediyor.

Tavukçuluk sektöründe yıllardır hizmet veren ve Osmaniye'de bölgenin en büyük kafes sistemi üretimine sahip firmalarından biri olan Barış Tavukçuluk, konkordato sürecine girdi.

Girdiği mali darboğazı aşamayan şirket, Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme firmaya üç aylık geçici mühlet kararı verdi; süreç denetimi için de bir konkordato komiseri ataması yaptı.

 

HEM ÜRETİM HEM TİCARETTE ÖNEMLİ ŞİRKETLERDEN

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, tavuk ve yumurta üretiminin önemli şirketlerinden olan Barış Tavukçuluk 2009'da kuruldu.

Firma etlik ve yumurtalık civciv, hindi, ördek ve yarka (tavuk) üretiminin yanı sıra yemeklik yumurta üretimi ve kanatlı hayvan ticareti yapıyor.

Şirket ayrıca bölgenin en büyük kafes sistemi yarka üretim kapasitesine sahip kuruluşlarından biri olarak biliniyor.

