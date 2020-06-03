  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Papa’dan George Floyd açıklaması

Papa Francis, Amerikan polisi tarafından öldürülen George Floyd’un ölümüne ilişkin açıklama yaparak, “Irkçılığı tolere etmemeli ya da görmemezlikten gelmemeliyiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:16:23 -
Papa’dan George Floyd açıklaması

Papa Francis, Amerikan polisi tarafından öldürülen George Floyd’un ölümüne ilişkin açıklama yaparak, “Irkçılığı tolere etmemeli ya da görmemezlikten gelmemeliyiz” dedi.


Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD’de Amerikan polisinin şiddeti sonucu George Floyd’un hayatını kaybetmesi sonucu başlayan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Papa Francis, “ABD’de yaşayan kardeşlerim. Floyd’un trajik ölümünün ardından geçtiğimiz günlerde ülkenizdeki rahatsız edici huzursuzluğa ilişkin endişe duydum” ifadelerini kullandı. Floyd ve ırkçılık sonucu hayatını kaybedenlere dua ettiğini ifade eden Papa, “Irkçılığı tolere etmemeli ya da görmemezlikten gelmemeliyiz. Aynı zamanda, son günlerde yaşanan şiddet kendini yenilgiye uğratıyor” diyerek ABD’nin kendini yenilgiye uğrattığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı